Polizei Mettmann

POL-ME: Waldbodenbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2508066

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

In der Nacht auf Samstag, 16. August 2025, brannte in Wülfrath eine ein Quadratmeter große Bodenfläche eines Waldstücks. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:50 Uhr brannte aus noch unbekannten Gründen eine kleine Waldbodenfläche hinter einer Häuserreihe am Koxhof in Höhe der Hausnummer 40. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Erst in der Nacht auf Freitag, 15. August 2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6097307), kam es in der Nähe zu einem Brand eines Müllcontainers. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat zum genannten Zeitraum im Umfeld des Waldstücks etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Unter 02058 9200-6180 nimmt die Polizei Hinweise jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell