POL-ME: Containerbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2508062
Wülfrath (ots)
In der Nacht auf Freitag, 15. August 2025, brannte in Wülfrath ein Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 2:35 Uhr brannte aus noch unbekannten Gründen ein Container auf einem Parkplatz an der Straße Ellenbeek. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.
Erst in der Nacht auf Donnerstag, 14. August 2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6096621), kam es an derselben Stelle zu einem Brand eines Müllcontainers. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei fragt:
Wer hat zum genannten Zeitraum im Umfeld des Parkplatzes Ellenbeek Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Unter 02058 9200-6180 nimmt die Polizei Hinweise jederzeit entgegen.
