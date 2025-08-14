Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508059

Mettmann / Wülfrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Wülfrath. Auf noch unbekannte Weise verschaffte sich ein Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Braken. Er wurde jedoch von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- kurze, dunkle Haare - Dreitagebart - schwarze Brille - blaues Polohemd - weiße Hose - akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es zu einem Einbruchsversuch in Mettmann. Gegen 21 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung einer Seniorenwohnanlage in der Straße Schellenberg einzudringen. Dabei wurde er von einer Bewohnerin gestört und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - dunkle Haare - weißes T-Shirt und weiße Shorts - blaue Baseball-Kappe - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

