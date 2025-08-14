Polizei Mettmann

POL-ME: Infostand zur Seniorensicherheit - 2508015

Wülfrath (ots)

Ob Trickdiebstahl oder Telefonbetrug - Seniorinnen und Senioren sind besonders häufig das Ziel krimineller Machenschaften. Am Mittwoch, 20. August 2025, möchte die Kreispolizeibehörde Mettmann daher allen Interessierten in Wülfrath mit Rat und Tat zur Seite stehen:

Die Polizistinnen und Polizisten der Kriminalprävention und Polizeihauptkommissarin Stefanie Rempel vom Bezirksdienst sind an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr mit einem Infostand für Seniorensicherheit im Foyer des "Kauflands" an der Alten Ratinger Landstraße vor Ort und informieren über die typischen Kriminalitätsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren.

Ebenfalls anwesend sind die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!), die besonders im Bereich der Kriminalprävention geschult sind. Sie beraten gemeinsam mit der Polizei Interessierte, geben Verhaltenstipps für einen sicheren Alltag zuhause und unterwegs und freuen sich auf einen regen Austausch.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell