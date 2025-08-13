Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508056

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Zwischen Samstag, 9. August 2025, 23:30 Uhr, und Montag, 11. August 2025, 20 Uhr kam es in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Bei der Rückkehr des Halters wies der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Neuenhausplatz abgestellte Volkswagen Schäden an der Fahrerseite auf. Der Schaden beträgt geschätzt rund 3.000 Euro. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell