Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld erlangt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 20.50 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf verlangte der Unbekannte, unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes, die Herausgabe von Bargeld von einer 32-jährigen Angestellten. Die 32-Jährige übergab Bargeld in noch unbekanntem Wert. Der Unbekannte flüchtete anschließend offenbar mit einer weiteren unbekannten Person (vermutlich männlich) mit einem Pkw. Zur Tatzeit befand sich eine Kundin (56) in der Tankstelle. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen (auch vor oder nach der Tat) getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0195069/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

