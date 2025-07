Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 20. Juli, gegen 21.45 Uhr befand sich ein 26-Jähriger auf dem Gehweg in der Gartenstraße und lief in Richtung Huttenstraße. Mehrere bislang unbekannte Personen wirkten plötzlich körperlich auf den Mann ein und entwendeten seinen Rucksack. Der 26-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Personengruppe entfernte sich unter anderem mit einem Kraftrad. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187515/2025) entgegen. (jd)

