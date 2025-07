LPI-GTH: Kollidiert

Eisenach (ots) - Gestern Abend befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Ford die Kasseler Straße in Richtung Rennbahn. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Mann auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Ein 12-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd) ...

