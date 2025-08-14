Polizei Mettmann

POL-ME: Sitzbank in Brand gesetzt - Polizei sucht Hinweise - 2508057

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es in Heiligenhaus zum Brand einer hölzernen Sitzbank. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen den Brand der Holzbank am Bolzplatz an der Bergischen Straße / Werkerhofplatz. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, allerdings wurde die Sitzbank durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 500 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt am genannten Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell