POL-ME: Sitzbank in Brand gesetzt - Polizei sucht Hinweise - 2508057
Heiligenhaus (ots)
Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es in Heiligenhaus zum Brand einer hölzernen Sitzbank. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 17:20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen den Brand der Holzbank am Bolzplatz an der Bergischen Straße / Werkerhofplatz. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, allerdings wurde die Sitzbank durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 500 Euro.
Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt am genannten Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell