Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand - Polizei bittet um Hinweise - 2508058

Wülfrath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 14. August 2025, kam es in Wülfrath zum Brand eines Containers. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:15 Uhr brannte aus noch unbekannten Gründen ein Container auf einem Parkplatz an der Straße Ellenbeek. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und fragt: Wer hat zum genannten Zeitraum im Umfeld des Parkplatzes Ellenbeek Verdächtiges beobachte oder kann sonstige Hinweise geben? Unter 02058 9200-6180 nimmt die Polizei Hinweise jederzeit entgegen.

