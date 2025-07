PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Einbruch in Baustoffhandel +++ Baustellencontainer geöffnet +++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Straße, Montag, 28.07.2025, 15.10 Uhr bis 17.15 Uhr

(se)In Ober-Eschbach erbeuteten Einbrecher am Montag Schmuck und Bargeld. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen 15.10 Uhr und 17.15 Uhr über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Jakob-Lengfelder-Straße ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten dabei diverse Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 um Hinweise.

2. Einbruch in Baustoffhandel,

Neu Anspach, Hausen-Arnsbach, Philipp-Reis-Straße, Montag, 28.07.2025, 02:21 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Einbrecher auf einem Firmengelände im Neu Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach zugeschlagen. Um 02:21 Uhr suchten die Täter das Firmengrundstück in der Philipp-Reis-Straße auf, um dort die Tür eines Rolltors aufzuhebeln. Anschließend begaben sie sich zu einem im Erdgeschoss befindlichen Fenster des Betriebes und hebelten auch dieses auf. Aus dem Gebäude nahmen sie Bargeld an sich und suchten damit das Weite.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise können Sie unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 abgegeben.

3. Baustellencontainer geöffnet,

Oberursel, Hohemarktstraße, Donnerstag, 24.07.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 28.07.2025, 12:30 Uhr

(fh)In Oberursel waren in den vergangenen Tagen Werkzeugdiebe zugange. Zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr und Montag, 12:30 Uhr suchten die Langfinger eine Baustelle in der Hohemarkstraße auf und gelangten unbemerkt in einen dort aufgestellten Baucontainer. Aus dieser nahmen sie eine Baumaschine an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der Wert des Werkzeugs beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0.

4. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten, Schmitten im Taunus, Kreuzungsbereich Anspacher Straße und Merzhausener Straße, Dienstag, 29.07.2025, 02.12 Uhr

(se)Dienstagnacht ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Kreuzungsbereich der Anspacher Straße und der Merzhausener Straße in Schmitten.

Gegen 02.15 Uhr missachtete ein 59-jähriger Fahrer eines VW Golfs die Vorfahrt eines 19-jährigen Honda Fahrers. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.

Die beiden Autofahrer wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell