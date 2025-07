PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autofahrer leistet nach rücksichtsloser Fahrweise Widerstand +++ Einbrecher kommen nicht ans Ziel +++ An Hauseingangstür gehebelt +++ Mountainbike, Akku und Ladekabel gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autofahrer leistet nach rücksichtsloser Fahrweise Widerstand, Usingen, Bundesstraße 456, Freitag, 25.07.3035, 11:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag leistete ein Fahrzeugführer in Usingen bei seiner Festnahme Widerstand. Zuvor soll er mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer durch seine Fahrweise gefährdet haben. Um 11:30 Uhr wurde der Polizei ein grauer VW Golf gemeldet, welcher auf der Bundesstraße 456 von Bad Homburg nach Usingen unterwegs sei und bei bestehendem Überholverbot mit hohen Geschwindigkeiten mehrere Fahrzeuge überholt und dadurch weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet hätte. Weiterhin fahre er Schlangenlinien. Sofort fahndeten Polizeistreifen nach dem besagten Pkw und konnten es kurz darauf in Usingen anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer, ein 57-jähriger Mann aus Oberursel, verweigerte jegliche Kooperation. Bei der Festnahme und dem damit einhergehenden Versuch, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen, sperrte er sich zwischenzeitlich. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Aud Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, die am Freitagvormittag die besagte Fahrweise beobachtet oder gar gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Einbrecher kommen nicht ans Ziel,

Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Sonntag, 27.07.2025, 02:00 Uhr bis 02:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag geriet ein Wohnhaus in Kronberg ins Visier von Einbrechern. Den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zufolge, suchten die Unbekannten zwischen 02:00 Uhr und 02:35 Uhr den rückwärtigen Bereich des Wohnhauses in der Le-Lavandou-Straße auf und versuchten, die dort gelegene Terrassentür aufzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen brachen die Täter jedoch ihr Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 an die Polizei.

3. An Hauseingangstür gehebelt,

Kronberg-Oberhöchstadt, Schönberger Straße, Donnerstag, 24.07.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 25.07.2025, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Kronberg-Oberhöchstadt einzusteigen, sie scheiterten jedoch schon an der Hauseingangstür. Am Freitagvormittag wiesen die Tür sowie der Rahmen der Eingangstür in der Schönerer Straße Hebelspuren auf. Den Spuren nach zu urteilen, war es den Einbrechern jedoch nicht gelungen, in das Haus einzusteigen, sodass sie im Anschluss unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen hatten.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 an die Polizei.

4. Mountainbike, Akku und Ladekabel gestohlen, Kronberg, Schreyerstraße, Dienstag, 22.07.2025, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 23.07.2025, 14:30 Uhr

(fh)Diebe haben vergangene Woche ein Fahrrad sowie Zubehör aus einer Garage in Kronberg gestohlen. Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 23.07.2025, 14:30 Uhr gelangte eine unbekannte Person in eine Garage in der Schreyerstraße und stahl daraus ein Mountainbike der Marke "Husqvarna" sowie dessen Akku und Ladekabel im Gesamtwert von etwa 2.200 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zur Täterin oder zum Täter vor, daher nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell