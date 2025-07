PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schwer verletzter Mann in Steinbach gefunden - Zeugensuche +++ Sechsstelliger Schaden an Rohbau +++ Sachbeschädigung an Mülltonne

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schwer verletzter Mann in Steinbach gefunden - Zeugensuche, Steinbach, Untergasse, Samstag, 19.07.2025, 5.40 Uhr

(da)Nachdem am 19. Juli in Steinbach ein schwer verletzter Mann gefunden wurde, sucht die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen, um die Hintergründe aufzuklären. Gegen 5.40 Uhr bemerkten Anwohner der Untergasse eine Person, die bewusstlos in einer Hofeinfahrt lag. Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe und Umstände der Verletzungen sind bislang noch unklar. Sowohl eine Straftat als auch ein Sturzgeschehen sind möglich. Entsprechend bitten die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wenn Sie die Person in der Nacht auf Samstag in der Untergasse beobachtet haben oder auf sonstige Weise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

2. Sechsstelliger Schaden an Rohbau,

Königstein, Friedrich-Bender-Straße, Mittwoch, 23.07.2025, 16.30 Uhr bis 22 Uhr

(da)Am Mittwoch verursachte eine Person in Königstein einen Schaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags, indem sie mutwillig diverse Beschädigungen an einem Rohbau vornahm. Zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr betrat der Unbekannte das Baustellengelände in der Friedrich-Bender-Straße. Dort deckte er zunächst die Tür des Gebäudes mit einer Plane ab, verstopfte diverse Abflussleitungen und ließ dann mit einem Schlauch Wasser in das Hausinnere fließen. Außerdem riss er Rohre aus der Wand und beschädigte die verbauten Fenster mit einem Flex-Werkzeug. Anschließend flüchtete er, ohne das Wasser abzustellen. Der dadurch verursachte Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Königstein ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sollten Sie die mutwilligen Zerstörungen mitbekommen haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

3. Sachbeschädigung an Mülltonne,

Oberursel, Oberstedten, Zeisigweg, Dienstag, 22.07.2025, 22.33 Uhr

(da)Am Dienstagabend haben zwei Personen eine Mülltonne in Oberstedten beschädigt. Wie auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist, erhitzte das Duo einen Metallstab und brannte damit ein Loch in die Mülltonne im Zeisigweg. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau. Die Frau war etwa 16 bis 25 Jahre alt, trug eine Brille, langes, zum Zopf gebundenes Haar und eine Handtasche. Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt, trug einen Kapuzenpullover und eine Mütze. Hinweise zu den beiden Personen bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell