POL-HG: Autos durchwühlt - geringe Beute +++ Streitschlichter wird angegangen

1. Autos durchwühlt - geringe Beute,

Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring & Valkenierstraße, Sonntag, 20.07.2025, 23.30 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 0.30 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag durchwühlten zwei Diebe mehrere Autos in Bad Homburg, machten aber (so gut wie) keine Beute. Zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr öffneten die bisher unbekannten Täter mehrere Autos am Graf-Stauffenberg-Ring und der Valkenierstraße. Anschließend hatten sie es auf mögliche Wertsachen in den Fahrzeugen abgesehen. Ihre Beute war jedoch verschwindend gering: Bei fünf durchwühlten Autos erlangten sie lediglich eine geringe Menge Bargeld und eine Sonnenbrille. Darüber hinaus wurden sie bei einer ihrer Taten von einer Überwachungskamera gefilmt. Es handelte sich um zwei Männer mit unauffälliger Statur, schwarzer Kurzhaarfrisur und schwarzem Dreitagebart. Einer der Diebe war mit einer dunklen Hose und einem hellen Kurzarmhemd bekleidet und trug einen hellen Rucksack mit schwarzem Rand. Sein Komplize trug eine dunkle Dreiviertelhose, ein helles Kurzarmhemd mit schwarzen Applikationen, weiß-schwarze Nike-Sneaker und einen schwarzen Rucksack. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen der Fahrzeuge sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Dazu eignet sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie außerdem Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können. Mögliche Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Streitschlichter wird angegangen,

Bad Homburg, Schöne Aussicht, Montag, 21.07.2025, 20 Uhr

(da)Am Montagabend wurde ein Streitschlichter in Bad Homburg selbst Opfer einer Körperverletzung. Gegen 20 Uhr wurde der 36-Jährige Zeuge eines Streits zwischen einer Frau und einem Mann auf dem Gehweg der Straße "Schöne Aussicht". Als er den Mann aufforderte, die Frau in Ruhe zu lassen, schlug der Unbekannte den Helfer und beschädigte dessen Hemd. Anschließend lief er in Richtung Thomasstraße davon. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann. Er war 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte einen Dreitagebart und trug eine Brille. Bekleidet war er unter anderem mit einer grünen Baseball-Kappe und einem weißen T-Shirt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

