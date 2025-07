PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Restaurantmitarbeiter bedroht +++ Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Fußgänger angefahren und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Restaurantmitarbeiter bedroht,

Schmitten, Niederreifenberg, Großer Feldberg, Sonntag, 20.07.2025, 14 Uhr

(da)Am Sonntag bedrohte ein Unbekannter Mitarbeiter eines Ausflugslokals am Großen Feldberg. Gegen 14 Uhr kam es im Biergarten der Lokalität zu einem verbalen Disput. Im Zuge dessen weigerte sich der Mann partout, die Örtlichkeit zu verlassen, und drohte einem Angestellten. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließ er das Restaurant in unbekannte Richtung. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung ermittelt. Es handelte sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit Glatze beziehungsweise sehr kurzen Haaren, der ein weißes T-Shirt mit goldenem Aufdruck trug. Er wurde außerdem mit osteuropäischem Erscheinungsbild und dazugehörigem Akzent beschrieben. An seiner Seite war eine Frau, die komplett gelb gekleidet war, blonde Haare hatte und auffällig klein war. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Wehrheim, Westerwaldstraße, Mittwoch, 16.07.2025, 14.30 Uhr bis 18 Uhr

(da)In Wehrheim erbeuteten Einbrecher am Mittwoch Schmuck und Bargeld. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr ein Fenster des Wohnhauses in der Westerwaldstraße auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten dabei diverse Wertgegenstände. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Fußgänger angefahren und geflüchtet,

Oberursel, Ackergasse, Freitag, 18.07.2025, 17.10 Uhr

(da)Nach einer Verkehrsunfallflucht ist die Polizeistation Oberursel auf Zeugensuche. Am Freitagabend gegen 17.10 Uhr fuhr ein brauner Opel Zafira mit Kennzeichen aus dem Main-Kinzig-Kreis (MKK) von der Eppsteiner Straße kommend in Richtung Vorstadt. Zeitgleich lief ein 47-jähriger Fußgänger in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 16 touchierte der Opel den Fußgänger und verletzte diesen. Der 47-Jährige machte noch auf sich aufmerksam und wollte die Fahrerin bzw. den Fahrer des Opels zur Rede stellen. Das Auto beschleunigte jedoch und fuhr in Richtung Vorstadt davon. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen sowie die Fahrerin bzw. den Fahrer des Opels, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

