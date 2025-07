PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Autos beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zwei Autos beschädigt,

Bad Homburg, angezeigt am Donnerstag, 17.07.2025

(da)Am Donnerstag wurden in Bad Homburg zwei Sachbeschädigungen an Pkw angezeigt. Im ersten Fall traf es einen grauen VW Golf, der am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wingertsberg" stand. Hier beschädigten sie die Fahrerseite mit zwei langen Kratzern und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im zweiten Fall war der Transporter einer Kindertagesstätte in Dornholzhausen betroffen. Der weiße Ford Transit parkte vom 11. bis zum 17. Juli in der Straße "Im Langenfeld". In dieser Zeit zerstachen die Täter mutwillig die beiden Hinterreifen. In beiden Fällen liegen derzeit keinerlei Täterhinweise vor. Wenn Sie zur Aufklärung beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus liegen darüber hinaus keine presserelevanten Sachverhalte vor.

