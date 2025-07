PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Wohnungsbrand +++ Baugeräte gestohlen +++ Grabschmuck entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Wohnungsbrand,

Bad Homburg, Frölingstraße, Donnerstag, 17.07.2025, 1.20 Uhr

(da)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Bad Homburg zu einem Wohnungsbrand. Der Verantwortliche konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Gegen 1.20 Uhr wurde die Polizei in die Frölingstraße gerufen, da ein Mann dort auf offener Straße vor einem Mehrfamilienhaus randalierte. Als die Polizeikräfte eintrafen, hielt der 44-Jährige ein Messer in die Luft, weshalb er mit gezogener Dienstwaffe festgenommen werden musste. Er hatte zuvor auf mehrere Autos eingeschlagen und eine Hauseingangstür beschädigt. Gleichzeitig gingen Meldungen ein, dass es im besagten Wohnhaus brennen würde. So stand ein Zimmer einer Wohnung in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit Rettungs- und Löschmaßnahmen. Schnell ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Weitere Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht, dass der zuvor festgenommene 44-jährige Bewohner des Hauses seine eigenen Vier-Wände angezündet hatte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Haus blieb mit Ausnahme der betroffenen Wohnung bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

2. Baugeräte gestohlen,

Oberursel, Hammergarten, Dienstag, 15.07.2025, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 16.07.2025, 5.50 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Oberursel Baugeräte entwendet. Zwischen 16.30 Uhr und 5.50 Uhr gelangten die Täter auf die Baustelle in der Straße "Hammergarten", brachen dort einen Container auf und entwendeten die darin befindlichen Baugeräte. Mit ihrer Beute im Wert von über 8.000 Euro gelang ihnen unerkannt die Flucht. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Grabschmuck entwendet,

Neu-Anspach, Rod am Berg, Nach der Struth, Mittwoch, 16.07.2025, 15 Uhr

(da)Am Mittwoch mussten Angehörige in Rod am Berg feststellen, dass Unbekannte Grabschmuck entwendet hatten. Die Täter hatten zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt eine bronzene Vase vom Grab auf dem Friedhof Mitte entwendet. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell