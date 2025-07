PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ältere Dame von Auto angefahren +++ Ausfallerscheinungen führen zu mehreren Unfällen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ältere Dame von Auto angefahren,

Bad Homburg, Quirinstraße, Dienstag, 15.07.2025, 11.30 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurde eine ältere Dame in Bad Homburg von einem Auto angefahren. Gegen 11.30 Uhr wollte die 89-Jährige die Quirinstraße mit ihrem Rollator überqueren, als zeitgleich eine 82-jährige Skoda-Fahrerin von einem Supermarktparkplatz auf die Quirinstraße einfuhr. Dabei übersah die Skoda-Fahrerin die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die 89-Jährige wurde durch den Aufprall jedoch schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

2. Ausfallerscheinungen führen zu mehreren Unfällen, Königstein, Limburger Straße, Kronberg, Hainstraße, Dienstag, 15.07.2025, 15.30 Uhr

(da)Am Dienstag waren ersten Ermittlungen zufolge medizinische Ausfallerscheinungen ursächlich für mehrere Unfälle in Königstein. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Jaguar von der Klosterstraße kommend auf der Limburger Straße in Richtung Theresienstraße. Auf dieser Strecke kam das Auto zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Der Mann setzte seine Fahrt zunächst fort, bis er wenige Meter weiter mit drei Setzpfosten zusammenstieß. In der Folge war der Jaguar nicht mehr fahrbereit. Anschließend versuchte der Fahrer, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, wurde jedoch von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass er sich unter dem Einfluss von Medikamenten und in einem medizinischen Ausnahmezustand befand. Ein hinzugerufener Rettungswagen übernahm die weitere medizinische Versorgung. Der Gesamtschaden an Pfosten und beiden Autos wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Jaguar auch für einen Verkehrsunfall gegen 13 Uhr in Kronberg in Betracht kommt. Dabei geriet das Fahrzeug in der Hainstraße in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Mercedes. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell