Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt

Kreis Viersen (ots)

Am kommenden Montag, den 18.11.2024, ist der Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt. In diesem Jahr soll vor allem das Thema "Verbreitung von Missbrauchsabbildungen" in den Fokus genommen werden. Auf zahlreichen Seiten im Internet finden Sie jederzeit umfangreiche Hilfsangebote. Hinweise finden Sie u.a. https://www.polizei-beratung.de/ und unter https://www.klicksafe.de/ Auch die Polizei Viersen beteiligt sich an diesem Tag und bietet eine Telefon-Sprechstunde für Sie am Montag, den 18.11.2024 im Zeitraum zwischen 10:00 bis 12:00 Uhr an. Die Rufnummer ist die 02162/377-3188. Generell bietet das Team der Kriminalprävention auch ganzjährig Vorträge an Schulen und anderen Einrichtungen zu diesen und anderen Themen an. Anfragen zu solchen Vorträgen bitte schriftlich über die Mail kpo.viersen@polizei.nrw.de In Notfällen ist die Polizei natürlich jederzeit unter der 110 und zu jeder Tageszeit erreichbar. /js (1006)

