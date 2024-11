Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag befährt gegen 17:45 Uhr eine 32jährige Pkw-Führerin aus Viersen die Hohlstraße in Richtung Gladbacher Straße. An dem Kreisverkehr beabsichtigt sie diesen an der Gladbacher Straße in Richtung Mönchengladbach zu verlassen. Hierbei übersieht sie augenscheinlich die vorrangberechtigte 69jährige Radfahrerin aus Viersen, die rechtsseitig auf dem dortigen Schutzstreifen fuhr. Hierbei stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /bru (1004)

