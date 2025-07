PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Über Dach in Wohnhaus eingestiegen +++ Gepöbelt, betrunken gefahren, festgenommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Über Dach in Wohnhaus eingestiegen,

Oberursel, Schlesier Straße, Montag, 21.07.2025, 18.30 Uhr bis Dienstag, 22.07.2025, 12.40 Uhr

(da)Von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Oberurseler Wohnhaus eingestiegen. In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 12.40 Uhr, gelangten die Täter auf das Grundstück in der Schlesier Straße und stiegen auf das Einfamilienhaus. Dort schnitten sie ein Loch in das Dach und gelangten so in die Wohnräume, die sie unmittelbar nach Beute durchsuchten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Sollten Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Gepöbelt, betrunken gefahren, festgenommen, Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße, Dienstag, 22.07.2025, 17.15 Uhr

(da)Am Dienstagabend pöbelte ein Mann in Neu-Anspach, fuhr betrunken mit einem E-Scooter und wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Gegen 17.15 Uhr meldeten sich Personen bei der Polizei und teilten mit, dass ein Mann vor einem Supermarkt in der Hans-Böckler-Straße mit Bierflaschen um sich werfen und Passanten belästigen würde. Als eine Streife der Polizeistation Usingen an der Örtlichkeit eintraf, machte der 31-Jährige auf die Einsatzkräfte einen erheblich betrunkenen Eindruck. Zeugen teilten außerdem mit, dass der Mann zuvor mit einem E-Scooter herumgefahren sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Der 31-Jährige wurde festgenommen und zur Blutentnahme mit zur Polizeistation gebracht. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Bei seinen Pöbeleien und Flaschenwürfen zuvor wurde glücklicherweise niemand verletzt oder beleidigt. Gegen den ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

