POL-HG: Den Einbrechern die Ferien vermiesen +++ Baugerät gestohlen +++ Diebstahl von Motorrad +++ Porsche liefert sich Kraftfahrzeugrennen

1. Den Einbrechern die Ferien vermiesen, Hochtaunuskreis, Bad Homburg & Oberursel Donnerstag, 24.07.2025

(da)Den Einbrechern die Ferien vermiesen - Unter diesem Motto waren am Donnerstag wieder Einsatzkräfte der Polizei im Hochtaunuskreis unterwegs. Im Mai startete die hessische Polizei ihre "Sommerkampagne Wohnungseinbruch 2025". Mit verstärkten Kontrollen im öffentlichen Raum, Fahndungs- und Ermittlungseinsätzen sowie vielen zusätzlichen Präventionsangeboten intensiviert sie in der Sommerzeit die Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl. So auch bereits seit mehreren Monaten im Hochtaunuskreis. Am Donnerstagmittag fanden sich hierzu Ermittlerinnen und Ermittler der Regionalen Kriminalinspektion mit Einsatzkräften der Polizeistationen und mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz zusammen. Mit einem gemeinsam initiierten Kontrolltag wollten sie den Einbrechern das Leben schwer machen. Die Kontrollen, dieses Mal vornehmlich in Bad Homburg und Oberursel, setzten auf eine sichtbare und konsequente Polizeipräsenz: insbesondere in Wohngebieten, an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten sowie in potenziellen Einbruchsgegenden. Die Maßnahmen wurden sowohl in Uniform als auch in Zivil durchgeführt, um einerseits nach potenziellen Einbrechern Ausschau zu halten und andererseits das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Neben den Kontrollmaßnahmen stand somit auch der persönliche Austausch mit der Bevölkerung im Mittelpunkt des Aktionstages. Wurden potenzielle Einbruchsrisiken, wie beispielsweise gekippte Fenster oder offene Türen, ausgemacht, suchten die Einsatzkräfte das Gespräch mit den Betroffenen, um sie auf diese Sicherheitsrisiken hinzuweisen. Zusätzlich wurden Flyer mit Tipps zum Schutz vor Einbrüchen verteilt. Hier war das Feedback der Bevölkerung durchweg positiv. Das wichtigste Hilfsmittel zur Verhinderung von Einbrüchen ist und bleibt jedoch die Bevölkerung. Sollten Sie etwas Verdächtiges feststellen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie die für Ihren Wohnort zuständige Polizeistation in Bad Homburg, Königstein, Oberursel oder Usingen. Denn effektiver Einbruchsschutz beginnt mit einer aufmerksamen Nachbarschaft.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Westhessen individuelle Einbruchspräventionsberatungen bei Ihnen zu Hause an. Weitere Infos hierzu finden Sie unter https://ppwh.polizei.hessen.de/ueber-uns/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstellen/ Die Beratungen sind kostenlos.

2. Baugerät gestohlen,

Königstein, Schneidhain, Kuckucksweg, Dienstag, 22.07.2025, 16.15 Uhr bis Mittwoch, 23.07.2025, 10 Uhr

(da)Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch Baugeräte von einer Baustelle in Schneidhain gestohlen. Zwischen 16.15 Uhr und 10 Uhr machten sie sich auf dem Gelände im Kuckucksweg zu schaffen und entwendeten ein Absaugmobil und eine Schleifmaschine im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

3. Diebstahl von Motorrad,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Donnerstag, 24.07.2025, 17 Uhr bis Freitag, 25.07.2025, 4 Uhr

(da)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Bad Homburg ein Motorrad gestohlen. Die orange-schwarze KTM 125 Duke war seit 17 Uhr am Straßenrand der Saalburgstraße 67 geparkt, als die Besitzer gegen 4 Uhr feststellen mussten, dass von dem rund 3.000 Euro teuren Zweirad jede Spur fehlte. An der KTM war zuletzt das Kennzeichen "HG-ND 15" angebracht. Sollten Sie das Motorrad gesehen haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

4. Porsche liefert sich Kraftfahrzeugrennen, Neu-Anspach, Heisterbachstraße, Freitag, 25.07.2025, 0.18 Uhr

(da)Am Freitag kurz nach Mitternacht lieferte sich ein Porsche in Neu-Anspach ein Kraftfahrzeugrennen. Um 0.20 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Usingen in der Heisterbachstraße ein Porsche Cayenne auf, der von der Bundesstraße 456 kam. Als die Polizisten den Fahrer des Porsches einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieser auf höchstmögliche Geschwindigkeit und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Allen Haltesignalen der Streife zum Trotz raste der Porsche durch die Ortschaft, bis er schließlich auf einem Feldweg zum Stehen kam. Dort versuchte der Mann zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte aber im Rahmen der andauernden Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde zur Polizeistation gebracht. Dort wurde gegen ihn eine Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt. Anschließend durfte er nach einer erfolgten Blutentnahme wieder seiner Wege gehen.

