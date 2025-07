PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Juweliergeschäft +++ Verfolgungsfahrt und Widerstand +++ Fahrzeugdiebe verunfallen +++ Fahrraddiebe festgenommen +++ Dieb nutzt Pyrotechnik +++ Eigentumsdelikte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Juweliergeschäft,

Bad Homburg v. d. H., Louisenstraße,

Sonntag, 27.07.2025, 04:52 Uhr

(cz)Am frühen Sonntagmorgen brachen drei Einbrecher in ein Juweliergeschäft in der Bad Homburger Innenstadt ein und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug.

Die Männer verschafften sich zunächst Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Ladengeschäftes. Dort öffneten sie gewaltsam eine massive Stahltür und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entnahmen die Diebe Schmuck aus den Auslagen und verließen das Geschäft dann fluchtartig. Von einem Zeugen konnte beobachtet werden, wie die Täter fußläufig zu einem Fahrzeug liefen. Dort beluden sie den grauen Ford Pickup mit Bad Homburger Kennzeichen und fuhren dann in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade davon. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sind die Täter weiterhin auf der Flucht. Von dem Zeugen wurden die drei Männer als maskiert, mit dunkler Hautfarbe und dunkler Kleidung beschrieben. Sie hätten zudem jeweils eine große, schwarze Tasche mitgeführt. Bei den Kennzeichen am Fluchtfahrzeug handelte es sich mutmaßlich um Fälschungen.

Insgesamt erbeuteten die Diebe Schmuck und Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich und verursachten einen Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Hinweisgeber die Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Verfolgungsfahrt und Widerstand,

Oberursel (Taunus), Quellenweg,

Samstag 26.07.2025, 01:36 Uhr

(ro)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Kurmainzer Straße in Oberursel zu einer Verfolgungsfahrt. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 41-jährige Beschuldigte aus Frankfurt am Main Widerstand.

Eine Streife der Polizeistation Oberursel bemerkte ein Motorrad, das ihr mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten wendeten, um das Motorrad und seinen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem die Streife den Motorradfahrer mittels Blaulicht und dem Signal "Stopp Polizei" zum Anhalten aufforderte, beschleunigte dieser stark und versuchte der Streife zu entkommen. Hierbei legte der Motorradfahrer eine sehr riskante Fahrweise an den Tag, bei der er aufgrund der feuchten Fahrbahn des Öfteren mit den Reifen wegrutschte und zu stürzen drohte.

In der Straße "An der Kreuzwiese" stieg er von seinem Motorrad ab und ergriff fußläufig die Flucht, bis er letzten Endes von den nacheilenden Polizisten festgenommen werden konnte. Dabei leistete er Widerstand und es wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei dem Beschuldigten konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb bei diesem im Anschluss an die Festnahme eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Beschuldigte muss sich nun wegen diverser Verkehrsstraftaten sowie des Widerstands und tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte verantworten.

3. Gestohlenes Auto endet in Straßengraben,

Oberursel (Taunus), Henricusstraße / Kronberg im Taunus, Am Steinbacher Wald, Freitag, 25.07, 21.30 Uhr bis Samstag, 26.07.25, 07.00 Uhr

(ja)Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Samstag, 26.07.2025 ein Fahrzeug der Marke Audi, das in der Henricusstraße in Oberursel abgestellt war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zum Diebstahl ein bislang unbekanntes technisches Hilfsmittel eingesetzt. Unmittelbar nach dem Diebstahl brachte der Täter an dem entwendeten Fahrzeug mutmaßlich gefälschte Kennzeichenschilder an. Die originalen Kennzeichenschilder nahm der Täter mit. Anschließend flüchtete der Dieb mit dem Fahrzeug in Richtung Kronberg. Im weiteren Verlauf der Flucht verlor der Täter in der Straße "Am Steinbacher Wald" in Kronberg offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, fuhr in einen Straßengraben und gegen einen dort befindlichen Holzzaun. Das Fahrzeug blieb dort manövrierunfähig stehen. Der Täter entfernte sich anschließend fußläufig vom Unfallort in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von über 8.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein im Taunus unter 06174/9266-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Fahrraddiebe festgenommen,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Am Wäldchen, Freitag, 25.07.2025, 22:05 Uhr

(ja)Am späten Freitagabend nahm die Polizei zwei Fahrraddiebe fest, welche zuvor zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage entwendeten.

Gegen 22:05 Uhr beobachtete eine Anwohnerin "Am Wäldchen" in Königstein-Schneidhain über ihre Überwachungskamera, wie sich zwei Unbekannte auf ihrem Grundstück aufhielten. Ein Nachbar bemerkte gleichzeitig, dass auf dem dortigen Anwesen zwei Personen das Garagentor manuell hochschoben und zwei E-Bikes aus der Garage entnahmen. Mit den E-Bikes flüchteten die Täter in Richtung des Bahnhofes in Schneidhain.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei mithilfe einer übermittelten Täterbeschreibung zwei Personen im Alter von 15 und 16 Jahren festzunehmen. Die Fahrräder konnten sichergestellt und die Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

5. Autodiebe unterwegs,

Oberursel (Taunus), Dalbigsbergstraße,

Samstag, 26.07.2025, 00:00 Uhr bis Samstag, 26.07.2025, 09:30 Uhr

(ro)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Dalbigsbergstraße in Oberursel zu einem PKW-Diebstahl.

Einem oder mehreren unbekannten Tätern gelang es, das Fahrzeug des Geschädigten zu öffnen und es zu starten. Bei dem PKW handelte es sich um einen Audi A4, an dem die amtlichen Kennzeichen F-D 7770 angebracht waren. Mit dem Auto wurde noch am frühen Vormittag in Chemnitz ein Verkehrsunfall verursacht und es konnte von der dortigen Polizei sichergestellt werden. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei am Unfallort konnte der Fahrzeugführer und mutmaßliche Dieb unerkannt flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Geldbörse gestohlen,

Bad Homburg d. d. H., Louisenstraße,

Freitag, 25.07.2025, 12:00 Uhr

(ls)Am Freitagmittag wurde die Geldbörse einer Frau in der Bad Homburger Louisenstraße entwendet. Die Frau legte ihre Geldbörse vor einer Bäckerei auf einem Tisch ab. Kurz darauf wurde die Geldbörse von einer bislang unbekannten Täterin von dem Tisch entwendet. In der Geldbörse befanden sich persönliche Gegenstände und Schmuck der Bestohlenen. Die mutmaßliche Täterin konnte lediglich als weiblich und mit Kopftuch bekleidet beschrieben werden.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der 06127-120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht ins Portemonnaie! Auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter sollten Sie aufmerksam sein, dass niemand Ihnen über die Schulter schaut.

7. Schlossknacker benutzen Pyrotechnik,

Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße,

Freitag, 25.07.2025, 08:00 Uhr bis 16:50 Uhr

(ls)Am Freitag versuchte ein unbekannter Täter das Schloss eines E-Scooter in Friedrichsdorf mit zwei Leuchtfackeln zu knacken.

Eine Frau hatte ihren E-Scooter am Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:50 Uhr am Bahnhof in Köppern mit einem Schloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Den Zeitraum nutzte ein bislang unbekannter Täter und zündete zwei Leuchtfackeln an. Hiermit versuchte er das Kettenschloss zu beschädigen um den E-Scooter zu entwenden. Der Versuch das Schloss mit Hilfe der Hitze zu zerstören blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort, wobei er die Pyrotechnik zurückließ.

Personen, die sachdienliche Angaben zu der Person und der Tat machen können, werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der 06127-120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

8. Gartenhütte aufgebrochen

Usingen, Blücherstraße,

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 26.07.2025, 12:30 Uhr

(be)Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Werkzeug aus einer Gartenhütte in der Blücherstraße in Usingen gestohlen.

Zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und 12:30 Uhr am Samstagmittag machten sie sich auf einem Gartengrundstück an der Hütte zu schaffen und entwendeten aus dieser eine Kettensäge und einen Generator in einem niedrigen vierstelligen Wert. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

