POL-ME: Hildener Polizistinnen beweisen im Ausland Zivilcourage: Vier Festnahmen - 2508060

Bereits am Montag, 14. Juli 2025, konnten drei Polizeikommissarinnen aus Hilden bei einem ungewöhnlichen "Einsatz" Zivilcourage beweisen - und am Ende klickten die Handschellen bei vier Männern aus Frankreich.

Das war geschehen:

Das Polizei-Trio war am 14. Juli 2025 privat auf dem Weg nach Belgien. Kurz vor dem Ziel legten die drei jungen Frauen einen letzten Stopp an einer Autobahnraststätte ein.

Auf dem Parkplatz bemerkten sie, wie sich zwei Männer an einem Auto mit deutschem Kennzeichen zu schaffen machten. Offenbar hatten die Männer das Auto aufgebrochen und suchten nach Beute. Die Hildener Polizistinnen handelten - sie blockierten mit dem eigenen Auto das andere Fahrzeug und hinderten die Tatverdächtigen so am Wegfahren. Gemeinsam mit Komplizen, die in einem Auto mit französischer Zulassung warteten, flüchteten die Männer daraufhin ohne Beute. Die deutschen Polizistinnen erstellten von der Flucht ein Video sowie diverse Fotos. Dann alarmierten sie den belgischen Notruf.

Die Aufnahmen und eine genaue Personenbeschreibung führten schnell zum Erfolg: Wenig später wurden die insgesamt vier Männer von belgischen Einsatzkräften noch auf der Autobahn gestoppt und festgenommen. Sie sind keine Unbekannten und müssen sich demnächst vor einem belgischen Gericht verantworten.

Das aufgebrochene Auto gehört einem deutschen Ehepaar aus dem Münsterland, das auf dem Weg in den Urlaub war. Sie saßen in der Raststätte und hatten von dem versuchten Diebstahl nichts mitbekommen. Umso größer war die Dankbarkeit, als die beiden die ganze Geschichte von den drei jungen Hildener Polizistinnen erfuhren. Die geben sich im Nachgang ganz bescheiden: "Wir haben einfach gehandelt, weil wir dachten, das ist das Richtige."

