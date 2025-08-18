Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Mülltonnenbrände in einer Nacht: Polizei ermittelt - 2508067

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Montag, 18. August 2025, wurden erneut Mülltonnen in Monheim am Rhein durch Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands an der Grunewaldstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie wie eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 10 brannte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Trotzdem wurde die Kunststofftonne schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Gegen 4 Uhr kam es an der Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 48 erneut zu einem Mülltonnenbrand vor einem Mehrfamilienhaus. Auch hier brannte eine Mülltonne, die von der Feuerwehr gelöscht wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge hat zur Tatzeit zwei verdächtige Personen auf einem E-Scooter beobachtet. Sie werden beschrieben als:

- männlich - 15 bis 17 Jahre alt - dunkel gekleidet - einer ungefähr 1,65 Meter groß, der andere 1,50 Meter

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden und leitete entsprechende Verfahren ein. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Mülltonnenbränden in der Gegend besteht (wir berichteten unter anderem hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6092785), wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zu den Tatzeiten etwas Verdächtiges an der Grunewaldstraße und Lichtenberger Straße beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

