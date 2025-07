Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kind erfasst

Am Mittwoch erfasste ein Autofahrer in Heidenheim beim Überholen ein Kind.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Der 25-jährige BMW Fahrer fuhr in der Beehovenstraße. An der dortigen Bushaltestelle stand ein Bus. Der 25-Jährige fuhr in Richtung Lortzingstraße am Bus vorbei. Hierbei übersah er wohl, dass an der Fußgängerampel vor dem Bus ein 9-jähriger Junge die Straße queren wollte. Das Kind war auf einem Cityroller unterwegs. Der Junge wurde vom PKW erfasst und verletzte sich hierbei leicht. Ob die Ampel rot oder grün anzeigte, ist derzeit Stand der Ermittlungen des Polizeirevier Heidenheims. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

