POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Tier ausgewichen und verletzt

Am Donnerstag kam ein 18-Jähriger mit seinem Auto bei Ochsenhauen von der Straße ab.

Um 3.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Seat auf der K7510 von Ochsenhausen in Richtung Eichen unterwegs. Plötzlich sprang wohl ein nicht näher bekanntes Tier über die Straße. Diesem wollte der junge Fahrer ausweichen und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach, bevor es in einem Feld zum Stehen kam. Im Auto befanden sich zur Unfallzeit noch zwei 17-jährige Mitfahrer. Fahrer und Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der 17-Jährige, der zur Unfallzeit auf dem Rücksitz saß, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen und Spuren zufolge soll der 18-Jährige wohl auch zu schnell unterwegs gewesen sein. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

