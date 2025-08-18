Polizei Mettmann

POL-ME: Spielgerät auf Spielplatz in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - 2508070

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, 17. August 2025, kam es in Monheim am Rhein auf dem Bootsspielplatz zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16:40 Uhr meldete eine Zeugin den Brand eines Spielgeräts aus Holz auf dem Spielplatz an der Fichtestraße in Höhe der Hausnummer 3. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort und konnten das Feuer selbstständig löschen, sodass das Spielgerät nur leicht beschädigt wurde. Trotzdem wird der Schaden auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Die Zeugin beobachtete im Tatzeitraum ungefähr vier Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren, die sich an dem Spielgerät aufhielten, kurz bevor Flammen zu sehen waren. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat zur angegebenen Zeit auf dem Bootspielplatz etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu den Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

