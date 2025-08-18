Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2508072

Velbert (ots)

In Velbert ist am Sonntag, 17. August 2025, eine 40 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:45 Uhr war ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki GSX 1100 im Tunnel Velbert-Langenberg (Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße) in Richtung Essen unterwegs. In der Mitte des Tunnels verlor der Gelsenkirchener beim Beschleunigen aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und touchierte das Hinterrad einer Kawasaki ER650 S einer vor ihm fahrenden 40-jährigen Motorradfahrerin. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 40-jährige Frau aus Essen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Die Motorräder wurden abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Schaden in vierstelliger Höhe. Der Tunnel Velbert-Langenberg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

