POL-ME: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2508072
Velbert (ots)
In Velbert ist am Sonntag, 17. August 2025, eine 40 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 14:45 Uhr war ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki GSX 1100 im Tunnel Velbert-Langenberg (Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße) in Richtung Essen unterwegs. In der Mitte des Tunnels verlor der Gelsenkirchener beim Beschleunigen aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und touchierte das Hinterrad einer Kawasaki ER650 S einer vor ihm fahrenden 40-jährigen Motorradfahrerin. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.
Alarmierte Rettungskräfte brachten die 40-jährige Frau aus Essen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und lehnte eine medizinische Versorgung ab.
Die Motorräder wurden abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Schaden in vierstelliger Höhe. Der Tunnel Velbert-Langenberg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell