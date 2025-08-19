Polizei Mettmann

POL-ME: Kollision beim Abbiegen: Motorradfahrer schwer verletzt - 2508077

Haan (ots)

Am Montag, 18. August 2025, kam es in Haan zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 5:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Solinger mit seinem Ford Mondeo die Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal. Als er links in die Gruitener Straße einbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Motorradfahrers auf seiner Honda GSX, der in Richtung Haan unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Wuppertaler zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 41-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

