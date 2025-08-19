Polizei Mettmann

POL-ME: 78-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt - 2508076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag, 18. August 2025, kam es in Mettmann zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr befuhr der 78-jährige Mettmanner den Südring in Richtung Erkrather Weg. In Höhe der Rudolf-Diesel-Straße kam ihm ein anderer Pedelecfahrer entgegen. Weil der Mettmanner zuvor in der Mitte des Fahrradwegs gefahren war, lenkte er nach rechts, verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell