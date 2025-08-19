PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508079

Mettmann / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

   --- Mettmann ---

In der Zeit von Samstag, 16. August 2025, gegen 19:30 Uhr, bis Montag, 18. August 2025, gegen 6:30, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Bürogebäude an der Talstraße in Höhe der Breitestraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld, eine Geldbörse, ein Laptop und Kopfhörer gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

   --- Monheim am Rhein ---

Am Montag, 18. August 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6:50 und 7:10 Uhr auf eine Baustelle an der Griesstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten mehrere Meter Stromkabel.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

