POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508086

Velbert / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Schon am Freitag, 15. August 2025, kam es in Velbert-Neviges zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Wuppertaler mit seinem Roller die Donnenberger Straße in Richtung Blücherstraße. In Höhe der Blücherstraße kam ihm eine Frau in einem silbernen Toyota entgegen, die seine Fahrspur benutzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er abrupt und stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrerin fuhr weiter in Richtung Blücherstraße, ohne sich um eine Schadensregulierung oder medizinische Versorgung zu kümmern. Sie wird beschrieben als: ungefähr 60 Jahre alt und mit grauen Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Montag, 18. August 2025, kam es am Neuen Markt in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Fiat 500 parkte ihr Auto gegen 16:15 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 52. Als sie gegen 17:40 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Tür fest. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

