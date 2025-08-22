POL-ME: Zwei Autos durch Brand beschädigt - 2508088

Polizei Mettmann

Hilden (ots)

In der Nacht auf Freitag, 22. August 2025, wurden in Hilden zwei geparkte Autos durch einen Brandausbruch zum Teil schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandausbruch an der Hoffeldstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein Cupra Formentor E-Hybrid, der in Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand abgestellt war, im Frontbereich brannte. Zudem hatten die Flammen auf den davor abgestellten Mercedes Benz GLC 300 übergegriffen und das Heck beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch Rollläden des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Autos zum Teil erheblich beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 45.000 Euro.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Ein Zeuge, der Anwohner auf den Brand aufmerksam gemacht haben soll, entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von der Einsatzörtlichkeit. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Hilden in Verbindung zu setzen.

Der Zeuge soll circa 40 bis 50 Jahre alt sein und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Er trug ein weißes Oberteil und führte ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen tätigen oder kennt die Identität des gesuchten Mannes? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

