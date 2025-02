Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Alheim. Am Samstag, (15.02.), gg.14.45 Uhr kam es auf der K68 zwischen Alheim-Baumbach und Alheim-Niederellenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 59-jähriger Alheimer befuhr mit seinem Traktor die K 68 von Baumbach kommend in Richtung Niederellenbach. Eine 33-jährige Frau aus Alheim befuhr die K68 in entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenbereich kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Pkw der Alheimerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 6600 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell