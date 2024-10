Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugenaufruf

Holzappel (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 16.10.2024 auf Donnerstag, den 17.10.2024, kam es in der Ortslage Holzappel, unter anderem an einer Scheunenwand, einer Zisterne sowie an einer Garage der FFW Holzappel zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Demnach sprühten bislang unbekannte Täter mittels schwarzer Farbe mehrere Graffititags an die Objekte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter den u.g. Kontaktdaten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell