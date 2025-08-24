Polizei Mettmann

POL-ME: 78-Jährige wird Opfer von Trickbetrügern - 2508090

Langenfeld (ots)

Am Freitagvormittag, 22. August 2025, stahl ein Duo einer 78-Jährigen in Langenfeld vom Beifahrersitz ihres Autos ihr Portemonnaie. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:50 Uhr begab sich eine 78-Jährige zu einer Bankfiliale an der Hauptstraße 85a, wo sie einen geringen vierstelligen Betrag von einem Konto abhob. Anschließend kehrte sie zu ihrem auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße 7 abgestellten Mercedes Benz B180 zurück. Während sie auf dem Fahrersitz Platz nahm, legte sie ihr Portemonnaie auf dem Beifahrersitz ab.

Noch bevor sie losfuhr, klopfte eine unbekannte Frau an das Fenster der Fahrerseite und fragte die 78-Jährige nach dem Weg zum Krankenhaus. Während die Seniorin hilfsbereit den Weg erläuterte, öffnete ein unbekannter Mann unbemerkt die Beifahrertür und stahl das Portemonnaie. Anschließend floh das Duo zu Fuß in Richtung Hauptstraße.

Die 78-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei, die die flüchtigen Diebe trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Sowohl die Frau als auch der Mann waren von schlanker Figur und circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Beide hatten dunkle Haare und trugen ein weißes Oberteil. Sie waren circa 20 Jahre alt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Duo zur Tatzeit an der Hauptstraße oder auf dem Parkplatz an der Wilhelmstraße beobachtet oder kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

