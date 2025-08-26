Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Werkzeug gestohlen
Haselünne (ots)
Zwischen Freitag, 22.08.2025, 12:30 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 06:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Lingener Straße in Haselünne zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer. Aus diesem entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lingener Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.
