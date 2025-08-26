Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Diebstahl von Bronzefigur auf Friedhof
Haselünne (ots)
Zwischen Dienstag, 19.08.2025, 15:00 Uhr, und Freitag, 22.08.2025, 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte eine auf einem Grabstein befestigte Bronzefigur auf einem Friedhof an der Meppener Straße in Haselünne. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.
