POL-PDKL: Wertvolle Pokémon-Karten gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der im Bereich des Hauptbahnhofs in der Zollamtstraße einen Jugendlichen verletzte (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6069212). Der Vorfall ereignete sich nicht wir zunächst berichtet am Montagmorgen, sondern am Dienstagmorgen. Wir haben die Meldung korrigiert. |erf Kontaktdaten für ...

mehr