Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer schwerverletzt - Hubschrauber im Einsatz
Kyffhäuser (ots)
Als am Montag ein Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Richtung Kelbra befuhr, kam es im Bereich einer Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung zur frontalen Kollision mit einem Transporter. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell