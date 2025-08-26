Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwerverletzt - Hubschrauber im Einsatz

Kyffhäuser (ots)

Als am Montag ein Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Richtung Kelbra befuhr, kam es im Bereich einer Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung zur frontalen Kollision mit einem Transporter. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

