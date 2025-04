Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Anreiseempfehlungen der Bundespolizei zum Fußballspiel Hannover 96 gegen den 1. FC Köln

Köln (ots)

Am Sonntag, den 27. April 2025, um 13:30 Uhr, findet in der Heinz von Heiden Arena das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen den Fußballmannschaften des Hannover 96 und des 1. FC Köln statt.

Zu dieser Spielbegegnung werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn als Verkehrsmittel zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizeiinspektion Hannover verstärkt im Einsatz sein, um die An- und Abreise für die Benutzer der Bahn sicher zu gestalten.

Der Zugang für Fußballfreunde aus Köln für die Heinz von Heiden-Arena erfolgt grundsätzlich über den Südbereich, daher gibt die Bundespolizei folgende Anreiseempfehlung für den öffentlichen Bahnverkehr:

Die Bundespolizei rechnet mit circa 2.000 Gästefans, die mit der Bahn in die Landeshauptstadt von Niedersachsen reisen. Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 10:00 Uhr bis 12.30 Uhr auf der Hinreise und 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Rückreise zu einer stark erhöhten Frequentierung des Hauptbahnhofs Hannover sowie in Nah- und Fernverkehrszügen aus und in Richtung Westen kommen.

Fans aus Köln, die mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, am Hauptbahnhof Hannover in die S-Bahn umzusteigen. Ab Gleis 1 fahren die Linien S1, S2 oder S5 zum stadionnahen Bahnhof Hannover Linden/Fischerhof. Von dort aus ist das Stadion in einem kurzen Fußmarsch zu erreichen.

Für alle Fußballfreunde und Fans von Hannover 96, die mit der Bahn anreisen, gilt die Empfehlung, im Hauptbahnhof in die Stadtbahnen der ÜSTRA umzusteigen. Im Untergeschoss fahren die Linien 3, 7 (Richtung Wettbergen) und 9 (Richtung Empelde) bis zur Haltestelle Waterloo. Von dort geht es dann zu Fuß über den Schützenplatz in den Nordbereich. Für die Rückreise gelten die gleichen Streckenempfehlungen.

Die Bundespolizei bittet schon jetzt alle Nutzer der Bahn um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell