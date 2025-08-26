Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überholversuch mit Folgen - Mopedfahrer kollidiert mit Verteilerkasten

Sonnenstein (ots)

Zwei Simson-Fahrer befuhren Montag die Landstraße 1011 aus Richtung Kirchohmfeld kommend in Richtung Ortseingang Holungen. Einer der Jugendlichen beabsichtigte gegen 15 Uhr nach links in die Straße Hinter den Höfen einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde dieser von dem anderen Mopedfahrer überholt. Beide Fahrer touchierten sich dabei, woraufhin der Überholende von der Fahrbahn abkam und auf dem Gehweg mit einem Stromverteilerkasten kollidierte. In Folge der Kollision verletzte sich der 16-Jährige schwer und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

