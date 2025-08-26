PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Radfahrer erfasst - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Beim queren der Bochumer Straße über eine Verkehrsinsel kollidierte am Montag ein Radfahrer mit einem Kind. Der Fahrradfahrer bewegte sich aus Salza kommend in Richtung Stadtzentrum, als er gegen 17.20 Uhr nach der Kollision, entgegen seiner Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls, seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Das Kind verletzte sich leicht und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0221404

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

