Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe nach Einbruch gestellt

Nordhausen (ots)

Widerrechtlich verschafften sich zwei Männer am Dienstag Zutritt zu einer Baustelle in der Dr.-Robert-Koch-Straße. Die Männer konnte eine Zeugin gegen 01.50 Uhr beobachten und verständigte die Polizei. Die Beamten des Inspektionsdienstes begaben sich zur Örtlichkeit und konnten die Täter im Nahbereich auf ihren Fahrrädern feststellen. Die polizeibekannten Männer führten Beutegut sowie Einbruchswerkzeug mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

