Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit 158 km/h statt 100 km/h: Polizei stoppt Raser auf der B 7

Warburg (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntagabend, 24.August, gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen Warburg und Ossendorf wurde ein 39-jähriger BMW-Fahrer aus Warburg mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit gestoppt. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz stellten die Einsatzkräfte eine Geschwindigkeit von 158 km/h fest. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt lediglich 100 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 480 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. "Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Mit regelmäßigen Kontrollen wollen wir das Risiko für alle Verkehrsteilnehmer deutlich senken", betont Pressesprecher Achim Reker von der Kreispolizeibehörde Höxter. Die Polizei kündigt an, auch in Zukunft verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen./rek

