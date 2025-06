Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht in der Löhrstraße am 07.06.25

Koblenz (ots)

Am 07.06.25 um 09:40 Uhr parkte die Geschädigte ihren weißen Mercedes Geländewagen in der Löhrstraße in Koblenz vor der Hausnummer 96 am rechten Fahrbahnrand. Sie kam gegen 13:30 Uhr zum Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Hier bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am vorderen, linken Kotflügel. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Potenzielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel: 0261-92156300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell