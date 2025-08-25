Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit über ein Promille gegen Verkehrszeichen - Führerschein sichergestellt

Willebadessen (ots)

Am Sonntagmorgen, 24. August, fuhr ein 20-Jähriger aus Trendelburg gegen 5.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der L837 von Willebadessen-Schweckhausen in Richtung Willegassen. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Danach ging er zu Fuß weiter und legte sich etwa 50 Meter entfernt in einen Straßengraben, um zu schlafen. Passanten entdeckten den jungen Mann zwei Stunden später und riefen den Notruf. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der 20-Jährige bereits in einem Rettungswagen. Dort stellten Polizisten starken Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der den Verdacht einer Alkoholfahrt bestätigte. In einem Krankenhaus wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 20-Jährige konnte das Krankenhaus anschließend leicht verletzt verlassen. An seinem Kleinkraftrad und dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro./rek

