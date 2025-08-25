Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Kind (7 J.) und Pkw

Höxter (ots)

Am Sonntag, 24. August, kam es auf der Brakeler Straße in Höxter-Ottbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein siebenjähriges Mädchen aus Detmold erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 74-Jähriger aus Verl mit einem VW Tiguan von Höxter in Richtung Brakel. Als er sich auf der Brakeler Straße in Höxter-Otterbergen befand, lief von links ein Mädchen auf die Straße. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Fahrer sofort, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht verhindern. Das Kind kollidierte mit der Fahrerseite. Das Mädchen wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, augenscheinlich blieb es jedoch unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro./rek

