Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bettlaken in Werkstatt angezündet - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Mittwochabend, 20. August, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Thy" in Brakel zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Täter drang in eine Holzwerkstatt ein und zündete dort ein Bettlaken an. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Flammen sofort, informierte den Besitzer und verhinderte dadurch Schlimmeres. Das Feuer konnte schnell und mit eigenen Mitteln gelöscht werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer am Mittwochabend im Bereich "Am Thy" verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

